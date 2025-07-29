Футболист Мбаппе будет играть за "Реал" под 10-м номером

Ранее под этим номером выступал Лука Модрич

МАДРИД, 29 июля. /ТАСС/. Французский нападающий испанского "Реала" Килиан Мбаппе со следующего сезона будет выступать под 10-м номером. Об этом сообщается на сайте "Реала".

В прошлом сезоне, который был дебютным для Мбаппе в "Реале", игрок выступал под номером 9. С 2017 года под 10-м номером в "Реале" играл хорватский полузащитник Лука Модрич, который покинул мадридскую команду по окончании прошлого сезона. В составе "Реала" Модрич шесть раз выиграл Лигу чемпионов, пять раз - клубный чемпионат мира, четырежды побеждал в чемпионате Испании, дважды в кубке страны и пять раз - в суперкубке. В 2018 году полузащитник получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года по версии журнала France Football.

В разные годы за "Реал" под 10-м номером выступали обладатель "Золотого мяча" 1958 года француз Раймон Копа, олимпийский чемпион 1952 года, серебряный призер чемпионата мира 1954 года венгр Ференц Пушкаш, пятикратный чемпион Испании, трехкратный победитель Лиги чемпионов испанец Фернандо Йерро, победитель Лиги чемпионов 2002 года португалец Луиш Фигу.

Мбаппе 26 лет, он перешел в "Реал" летом 2024 года в статусе свободного агента. В 59 матчах за команду француз забил 44 гола и отдал 5 результативных передач. По итогам сезона-2024/25 нападающий стал обладателем "Золотой бутсы", которая вручается лучшему бомбардиру чемпионатов стран, входящих в состав Союза европейских футбольных ассоциаций.

Ранее Мбаппе играл за французский "Пари Сен-Жермен". В составе команды футболист стал пятикратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, дважды победил в Кубке лиги. Также игрок выступал за "Монако", вместе с которым выиграл чемпионат Франции. В составе национальной сборной, за которую Мбаппе выступает под 10-м номером, нападающий выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре, на котором стал лучшим бомбардиром, забив восемь голов. В 2021 году вместе со сборной Франции форвард стал победителем Лиги наций.