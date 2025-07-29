Российская штангистка Кузьминова стала победительницей юниорского чемпионата Европы

Россиянка также установила рекорд Европы в рывке

МАДРИД, 29 июля. /ТАСС/. Россиянка Варвара Кузьминова стала победительницей юниорского чемпионата Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 77 кг. Соревнования проходят в Мадриде.

Кузьминова стала первой в рывке, показав результат 104 кг и установив рекорд Европы. В толчке россиянка показала результат 122 кг, сумма составила 226 кг. Второе место заняла финка Минни Хормавирта - 219 кг (95 кг в рывке + 124 в толчке). Третьей стала белоруска Мария Иванова - 217 (94+123).

Кузьминовой 17 лет, в мае она стала победительницей молодежного чемпионата мира, установив мировой рекорд мира в сумме двоеборья (235 кг).

Ранее победительницей турнира в весовой категории до 69 кг стала россиянка Дарья Кузнецова (199 кг). 27 июля россиянин Арсений Курочкин стал победителем в весовой категории до 71 кг, в сумме двоеборья подняв 286 кг и установив новый рекорд Европы.