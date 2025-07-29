Победный гол на пятой добавленной ко второму тайму минуте забил Даниил Фомин

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Победа московского "Динамо" над "Сочи" в матче первого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу, добытая на последних минутах, стала захватывающим сценарием. Такое мнение журналистам высказал председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин.

"Динамо" обыграло "Сочи" со счетом 3:2, победный гол на пятой добавленной ко второму тайму минуте забил Даниил Фомин.

"Выиграли, сценарий был захватывающий, зрителям такое нравится, для тренеров - пища для размышления касательно ближайшего резерва. Они себя показали. А так, игра характерная для этого этапа Кубка России", - сказал Гафин.

Также Гафин прокомментировал переход в "Динамо" казахстанского полузащитника Бахтиёра Зайнутдинова, который дебютировал за бело-голубых в матче с "Сочи". "Простых трансферов не бывает, мы выиграли конкуренцию у другого клуба за игрока. Мы рады, что Бахтиёр к нам присоединился, это качественный и опытный футболист, которому нужно минимум времени для адаптации, он закрывает несколько позиций и знает требования тренерского штаба", - отметил председатель совета директоров "Динамо".

В следующем туре Кубка России "Динамо" примет "Краснодар" 13 августа.