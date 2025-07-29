Российский футбольный союз и Футбольная ассоциация Катара ведут переговоры о проведении товарищеского матча национальных команд в сентябре

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин считает, что будет прекрасно, если команда сыграет товарищеский матч с катарцами. Об этом он рассказал журналистам.

Ранее источник сообщил ТАСС, что Российский футбольный союз и Футбольная ассоциация Катара ведут переговоры о проведении товарищеского матча национальных команд в сентябре.

"Вопрос о том, насколько реально проведение игры, не ко мне. По поводу того, с кем играть, его стоит задавать Максим Митрофанову (генеральный секретарь Российского футбольного союза - прим. ТАСС). Есть люди, которые занимаются договоренностями с другими сборными. Если сыграем с командой Катара, значит с ним, будет прекрасно", - сказал Карпин.

С февраля 2022 года россияне отстранены от международных турниров. Команды России и Катара провели товарищеский матч 12 сентября 2023 года, тогда встреча прошла в Катаре и завершилась вничью со счетом 1:1.