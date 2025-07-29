Тренер "Сочи" признался, что жена его чуть не убила за слова о готовности отдать зарплату

Испанец после поражения от "Акрона" (0:4) заявил, что после такого результата готов отдать половину месячной зарплаты

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Сочи" Роберт Морено признался, что супруга едва не убила его после слов о готовности отдать половину своей зарплаты на благотворительность или вернуть деньги в клуб. Об этом тренер сообщил журналистам.

Испанец в эфире "Матч ТВ" после поражения "Сочи" от "Акрона" (0:4) во втором туре Мир - Российской премьер-лиги сообщил, что после такого результата готов отдать половину месячной зарплаты. В первом туре "Сочи" проиграл в Москве "Локомотиву" - 0:3.

"Я потом вернулся в отель, где была моя семья. И жена меня чуть не убила после таких слов", - сказал Морено.

Во вторник "Сочи" в первом туре группового этапа Фонбет - Кубка России в "пути РПЛ" уступил "Динамо" в Москве со счетом 2:3.

"Сегодня команда билась. Нам еще нужно время, чтобы сыграться и не повторять таких ошибок, которые были в предыдущих двух матчах. Последние две игры были просто позорными, поэтому надеюсь, что больше таких матчей не повторится", - отметил он.

В следующем туре Кубка России "Сочи" 13 августа дома сыграет с "Крыльями Советов".