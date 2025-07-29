Российская штангистка Павлович стала победительницей юниорского чемпионата Европы

Ранее во вторник золотые медали завоевали Варвара Кузьминова и Дарья Кузнецова

МАДРИД, 29 июля. /ТАСС/. Россиянка Полина Павлович стала победительницей юниорского чемпионата Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 63 кг. Соревнования проходят в Мадриде.

Павлович стала первой в рывке (86 кг) и толчке (108 кг), а по сумме двоеборья набрала 194 кг. Второе место заняла Линда Сврчкова из Словакии - 165 кг (72 кг в рывке + 93 кг в толчке), третьей стала украинка Виталина Телишевская - 164 (77+87).

Ранее во вторник победительницей турнира в весовой категории до 77 кг стала Варвара Кузьминова, в весовой категории до 69 кг победу одержала Дарья Кузнецова.

Россияне на турнире выступают в нейтральном статусе.