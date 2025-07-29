Бывший одноклубник португальца рассказал о его игровых качествах

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Московскому футбольному клубу "Спартак" повезет в случае перехода в команду из турецкого "Бешикташа" португальского полузащитника Жедсона Фернандеша. Такое мнение высказал журналистам бывший одноклубник Фернандеша, казахстанский полузащитник московского "Динамо" Бахтиёр Зайнутдинов.

Во вторник пресс-служба "Бешикташа" сообщила, что клуб начал переговоры с московским "Спартаком" о трансфере Жедсона. Зайнутдинов выступал за "Бешикташ" с 2023 года, 28 июля игрок подписал контракт с "Динамо".

"Если правда Жедсон перейдет в "Спартак", то, думаю, что клубу очень повезет. Потому что игрок на уровне, португалец, дисциплинированный, что, можно сказать, редкость. Я буду рад", - отметил Зайнутдинов.

Жедсон выступает за "Бешикташ" с 2022 года, в составе команды он стал обладателем кубка и суперкубка страны. В составе турецкого клуба он провел 131 матч, забив 18 голов и отдав 16 передач. Также Жедсон играл за португальскую "Бенфику", с которой стал чемпионом и обладателем Суперкубка Португалии, английский "Тоттенхэм", турецкие "Галатасарай" и "Ризеспор". В составе сборной Португалии провел 2 матча, не отметившись результативными действиями.