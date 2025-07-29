В 2024 году расходы организации увеличились более чем на 1 млн швейцарских франков по сравнению с 2023 годом

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Дело российской фигуристки Камилы Валиевой стало одной из причин увеличения расходов Международного союза конькобежцев (ISU) на юристов в 2024 году. Об этом говорится в отчете ISU, опубликованном пресс-службой организации.

"В 2024 году из-за проведения конгресса ISU произошло увеличение расходов более чем на 1 млн швейцарских франков по сравнению с 2023 годом, а также из-за судебных издержек, связанных с антидопинговыми вопросами, в частности, по делу Валиевой", - говорится в отчете ISU.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отстранение Валиевой отсчитывается от 25 декабря 2021 года. По решению CAS спортсменка лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.