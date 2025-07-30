Глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин отметил, что поскольку водное поло - контактный вид спорта, то во время игры могут случиться конфликты на политической почве

СИНГАПУР, 30 июля. /ТАСС/. Международная федерация плавания (World Aquatics) сохраняет отстранение российских ватерполистов из соображений безопасности. Об этом ТАСС рассказал глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин.

Ватерполисты - единственные представители олимпийских водных видов спорта, которые до сих пор не получили допуск до международных соревнований.

"Мы же участвуем в командных видах спорта, та же эстафета у пловцов или группа в синхронном плавании - тоже командный вид, - сказал Мазепин. - Причина заключается в том, что это контактный вид спорта, и если встречаются сборные с политическими мыслями в голове, то это может вылиться в конфликт. Чтобы избежать этого конфликта, World Aquatics пока рекомендовала не участвовать в водном поло".

Российские пловцы, прыгуны в воду и синхронисты были допущены до проходящего в Сингапуре чемпионата мира по водным видам спорта в нейтральном статусе.

Международный олимпийский комитет не отменял своей рекомендации не допускать российских и белорусских спортсменов до командных видов спорта.