Мероприятие состоится в декабре

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС. Жеребьевка группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года состоится в Лас-Вегасе в декабре. Об этом сообщает телеканал ESPN.

По информации источника, на проведение жеребьевки также претендовали города Канады и Мексики, однако оргкомитет сделал выбор в пользу Лас-Вегаса, в котором проходила аналогичная церемония на мировом первенстве в 1994 году.

Жеребьевка может состояться на арене "Сфера" вместимостью 17,7 тыс. зрителей, однако источники телеканала эту информацию не подтвердили. Мероприятие пройдет 5 декабря, эту информацию озвучил руководитель мексиканского клуба "Пачука" Педро Седильо.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Сборная России отстранена от турниров с февраля 2022 года.