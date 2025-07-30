Игрок был задержан 9 июля по подозрению в кибермошенничестве

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российский баскетболист Даниил Касаткин назвал ужасными условия пребывания во французской тюрьме. Об этом он рассказал в интервью газете "Коммерсант".

"Тюрьма Френ - одна из старейших во Франции, - сказал Касаткин. - По-моему, условия ужасные. Хотя я уверен, что в мире бывают тюрьмы и похуже. Мне не с чем сравнивать. Однако мне здесь говорят, что именно это учреждение - одно из худших во Франции".

"Сейчас ко мне в камеру переехал сосед, американский кореец. Он принес стул, рабочий кабель для телефона и средства для уборки. Благодаря этому мои условия улучшились. До этого на протяжении 25 дней в моей камере не было стула, ел я стоя. Телефон не работал, средств для уборки не было. Жил в полной антисанитарии", - добавил баскетболист, отметив, что начальство тюрьмы не отвечало на его жалобы.

По словам Касаткина, его кормят в тюрьме два раза в день, что является недостаточным рационом для спортсмена, однако он продолжает тренировки и старается поддерживать мышцы тела. "Прогулки - раз в день, примерно по полтора часа, - продолжил Касаткин. - Прогулочная зона - просто "коробка" около десяти метров в длину и шести в ширину. Там есть только скамейка. Медицинское обслуживание мне пока не требовалось. Возможно, оно доступно, но я об этом не знаю".

Касаткин был задержан в парижском аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль 21 июня по запросу Вашингтона, который подозревает его в участии в деятельности хакерской сети, использующей программы-вымогатели против американских компаний и федеральных учреждений.

Следственная палата при парижском суде, рассмотрев 9 июля ходатайство об освобождении, поданное адвокатом Касаткина, приняла решение о содержании спортсмена под стражей после продолжительного обсуждения, несмотря на значительные гарантии, предоставленные адвокатом, такие как обеспечение проживания во Франции и освобождение под залог. В прокуратуре Парижа сообщили ТАСС, что американская сторона до сих пор не предоставила документы, необходимые для экстрадиции баскетболиста в США.