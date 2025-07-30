Российские спортсмены пропустят первенство Европы по гребному слалому в Словении

Причиной такого решения стала сложная логистика

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены не выступят на юниорском и молодежном первенстве Европы в Словении из-за сложной логистики. Об этом сообщили ТАСС в Федерации гребного слалома России.

"Из-за сложной логистики, трудностей с доставкой спортоборудования и оформлением документов было принято решение, что российские слаломисты не будут участвовать в первенстве Европы, - рассказала собеседница ТАСС. - Напомним, что на первенство мира во Франции половине членов команды не получилось оформить въездные визы в эту страну, вследствие чего россияне выступили в Фуа не в полном составе".

Юниорское и молодежное первенство Европы пройдет в словенском Солкане с 30 июля по 3 августа. Первенство мира в этих возрастных категориях проходило в Фуа с 8 по 13 июля, в том турнире смогли принять участие только семь российских спортсменов из 14 заявленных.