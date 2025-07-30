Игрок продолжает восстанавливаться после болезни

МАДРИД, 30 июля. /ТАСС/. Российский полузащитник Арсен Захарян пропустит товарищеские матчи испанского "Реал Сосьедад" на этой неделе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

28 июля в пресс-службе клуба сообщили ТАСС, что Захарян начал частично заниматься в общей группе после восстановления от болезни. 30 июля "Реал Сосьедад" сыграет с "Осасуной", 2 августа - с французским "Ренном".

"Арсен не будет играть в товарищеских матчах на этой неделе, он прогрессирует день ото дня, но участвовать в матчах пока не может", - сообщили в пресс-службе.

Захаряну 22 года. Футболист не выходил на поле в официальных матчах с 23 февраля из-за травмы. За "Реал Сосьедад" россиянин выступает с августа 2023 года. В прошедшем сезоне полузащитник забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах в разных турнирах.