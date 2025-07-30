Александр Вайнштейн отметил, что конкуренция в олимпийском отборе жесточайшая

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Лидер сборной России по серфингу Никита Авдеев имеет шансы отобраться на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе, но сделать это ему будет очень непросто. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации серфинга Александр Вайнштейн.

"Никита Авдеев - наш лучший на текущий момент серфер, профессиональный серфер, потому что, будем честны, некоторое количество спортсменов, которые даже на текущий момент входят в сборную России, можно назвать полупрофессионалами, скажем так, они не все время посвящают серфингу, да, у них есть другие какие-то дела, - рассказал Вайнштейн. - Никита занимается серфингом на постоянной основе, он добился самых больших успехов среди россиян. Но конкуренция на отбор на Олимпиаду жесточайшая, поэтому Никите будет очень непросто решить эту задачу, но мы верим, что у него есть шансы. Федерация постарается поддержать его со своей стороны, будем надеяться на успех".

"Помимо этого, хотелось бы отметить, что за спиной у Никиты потихонечку, небыстрыми шагами мы растим юниоров. Для того, чтобы уверенно смотреть в будущее и надеяться, что российский серфинг будет показывать лучшие результаты на международном уровне, сейчас, прежде всего, нужно заниматься детьми, тем, кому сейчас 14-16 лет. Тогда лет через пять-шесть из них вырастут профессиональные спортсмены", - добавил собеседник ТАСС.

Вайнштейн отметил, что в России подрастают молодые перспективные спортсмены, которые прибавляют с каждым месяцем. "Они уже принимали участие в турнирах WSL (Всемирной лиги серфинга - прим. ТАСС), совместно с Министерством спорта России мы их отправляли на соревнования в ЮАР. Показанные нашими молодыми спортсменами результаты пока оставляют желать лучшего, ребята очень волнуются во время соревнований. Но мы надеемся, что со временем, с приходом опыта, они будут выступать лучше", - признался глава федерации.

"На Олимпийские игры достаточно сложная система отбора, можно получить лицензию после успешных выступлений на коммерческих соревнованиях под эгидой WSL, так и через Международную ассоциацию серфинга (ISA). Скоро начнется отбор на Олимпиаду-2028", - заключил Вайнштейн.

Как сообщал ранее ТАСС, ISA продолжает считать серфинг командным видом спорта, поэтому, выполняя рекомендацию Международного олимпийского комитета, не допускает российских спортсменов до участия в соревнованиях под своей эгидой.