Заслуженный тренер СССР рада тому, что доходы организации падают

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) не хочет признавать свои ошибки в отношении российских спортсменов и тренеров, оказавших огромное влияние на развитие мирового фигурного катания. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

"Я рада, что их доходы падают. Они нас отстранили ни за что, спорт не имеет отношения к политике, а политика - к спорту, - сказала Тарасова. - Им не хочется, наверное, в своих ошибках признаваться, но сколько ж можно губить жизни спортсменов и тренеров, которые оказали огромное влияние на развитие мирового фигурного катания. В ISU странные люди, которые не понимают, что такое спортивная жизнь".

Ранее ISU опубликовал отчет, в котором утверждается, что на падение доходов организации влияет ситуация на Украине, поскольку "один из ключевых рынков остается закрытым, а уровень конкуренции упал из-за отсутствия некоторых элитных спортсменов". При этом в общем бюджете ISU указан рекордный профицит в размере более 25 млн франков.