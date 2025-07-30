Колобков: ряду российских фехтовальщиков стоит разобраться в себе после чемпионата мира

Отечественные спортсмены завоевали одну золотую и две серебряные медали в Тбилиси

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Некоторым российским фехтовальщикам нужно разобраться в себе после выступления на чемпионате мира. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира в фехтовании на шпагах Павел Колобков.

Российские фехтовальщики завоевали одну золотую и две серебряные медали на чемпионате мира в Тбилиси. 30 июля на мировом первенстве разыграют медали в командном турнире саблисток и шпажистов, россияне завершили борьбу.

"Впечатление от выступления нашей команды неоднозначное. И очень импонирует подход руководства команды, которое не ищет никаких оправданий неудачам в некоторых видах, - сказал Колобков. - Безусловно, в мужской рапире очень большой потенциал, несмотря на выступление в командных соревнованиях, и я понимаю, что им нужна фехтовальная практика. Точно такой же потенциал и в женской сабле, особенно с учетом того, что вернется София Позднякова".

"В женской рапире неудачное выступление стало для меня неожиданным, но надо учитывать, что команда очень сильно поменялась. Думаю, что в ближайшее время вернется в лидеры мужская шпага, хотя результат и удручает. И эта команда поменялась на 100%, как и мужская сабля - это тоже команда с хорошим потенциалом, которая может биться за призы в личных и командных соревнованиях", - добавил он.

Колобков оценил результаты ряда спортсменов. "Некоторым фехтовальщикам нужно все-таки подумать, разобраться в себе - теперь уже сложно будет говорить об отсутствии мотивации. Теперь она есть, и оправданий уже быть не может. Сейчас они уже могут адекватно оценивать все свои силы и сравнивать свой уровень с другими. И никакой безысходности в этой картине я не вижу, тем более что это был наш первый чемпионат мира после многолетнего отсутствия", - сказал он.

"Впереди у руководства федерации будет глубокий разбор полетов, а дальше - этапы Кубка мира. Без сложности, скорее всего, не обойдется - мы уже видели, как нашим спортсменам даются визы, в особенности европейскими странами. Будет борьба и за попадание туда, к сожалению. Но большинство турниров сейчас проходит в других странах - и в Латинской Америке, и в Азии. Поэтому, безусловно, у наших спортсменов, сейчас появится практика", - добавил он.