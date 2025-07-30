Олимпийский чемпион отметил уровень организации турниров в стране и высокие результаты спортсменов

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российская легкая атлетика продолжает развиваться, несмотря на санкции, наложенные на нее международными спортивными организациями. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказал олимпийский чемпион в беге на 800 метров Юрий Борзаковский.

"Несмотря на санкции в отношении России, наш спорт не стоит на месте и продолжает в любом случае развиваться, - сказал Борзаковский. - Те же чемпионаты России по легкой атлетике сильно изменились по сравнению с теми, что были в бытность мою спортсменом, они стали проходить на высочайшем уровне. Их можно уже сравнивать с крупными международными стартами".

"Некоторые наши спортсмены показывают в этом сезоне результаты мирового уровня. Можно отметить Костю Крылова, который недавно на молодежном первенстве России пробежал стометровку за 10,04 секунды. Он показал высокий результат, как и Илья Сазонов, который в Чебоксарах пробежал за 10,17. Это молодая поросль, которая в ближайшее время может выбежать из 10 секунд, чего мы очень ждем", - признался олимпийский чемпион, в настоящее время занимающий пост спортивного директора Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Российские легкоатлеты с марта 2022 года после обострения ситуации на Украине лишены возможности участвовать в крупных международных стартах. Право выступать на зарубежных турнирах под флагом страны легкоатлеты из России утратили еще в 2017 году, ранее они были вынуждены пропустить Олимпиаду-2016 в Бразилии (за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, проживавшей в США). С 7 по 8 декабря 2023 года в Монако проходило заседание совета World Athletics, после окончания которого глава организации Себастьян Коу заявил журналистам, что легкоатлеты из России и Белоруссии не будут допущены до Олимпиады в Париже. В итоге ни один российский или белорусский спортсмен не выступил на легкоатлетическом олимпийском турнире в столице Франции.