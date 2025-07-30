Российские спортсмены завоевали одну золотую и две серебряные медали на чемпионате мира

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Тренеры сборной России по фехтованию должны изменить подход к подготовке спортсменов к турнирам. Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

Российские фехтовальщики завоевали одну золотую и две серебряные медали на чемпионате мира в Тбилиси. Золото завоевала Яна Егорян в личном турнире саблисток, серебряными призерами стали рапирист Кирилл Бородачев и команда шпажисток.

"На этом чемпионате мира у нас были и предвиденные проблемы, и непредвиденные ошибки, я написал это тренерам. Огорчает и приводит к недоумению, когда тренеры с многолетним опытом совершают ошибки. Сам понимаю, что чемпионат мира сложен в первую очередь в психологическом плане, потому что впервые за шесть лет поехала почти полная команда, хотя и не было ряда спортсменов и главного тренера. Несмотря на это, можно было избежать поражений в некоторых видах оружия - были просчеты, в результате которых проигрывали не каким-то первым сборным мира, а по сути "рабочим" командам, которых можно было победить. Естественно, мы понимаем, что у некоторых спортсменов не было никакого опыта, некоторые были дебютантами, у некоторых не было даже юниорского первенства мира. Мы все это понимаем, но все равно, даже несмотря на это, можно было бы побеждать или хотя бы в борьбе проиграть", - сказал Мамедов.

"Те счета, что я видел, показали, что борьбы и не было, - добавил он. - Это, конечно, неприятно. Неприятна были и какая-то подавленность. Вместо того, чтобы ощущать себя уверенным, а в спорте 50 процентов победы - уверенность в себе и своих действиях. Подавленные спортсмены и тренеры никогда не смогут победить, это аксиома. Сегодня заключительная команда - женская сабля - огорчила, даже в восьмерку не попала, хотя можно было это сделать. Если у нас есть молодая и перспективная [Александра] Михайлова, которая выиграла первенство Европы и мира, а мы удерживали ее в запасе, то о чем можно говорить? О каких тогда проблемах кого-то можно говорить, если мы сами допускаем ошибки".

Мамедов отметил, что уже связался с тренерами. "Я написал тренерам, что если их спортсмены не пересмотрят свой подход к новому сезону, то в 2026 год будем идти с новыми людьми, - сказал он. - Это работа со сборной, а сборная - не кучка Москвы, Курска, Новосибирской области. Никто не увидел, что у [Ольги] Никитиной проблемы? Видели, все эти годы видели. Когда Никитина при 44:40 идет на турнире в Минске, а потом проигрывает. И это беда, что она проигрывает на турнире, где нет напряжения, давления. Это о чем говорит? Что Никитина находится в состоянии, из которого ее нужно вытаскивать, но никто этого не делает. Если Никитина едет на чемпионат мира, ведет 12:6, получает 7 безответных ударов, ни на секунду никто не подумал - ни сама Никитина, ни тренер, ни личный тренер, чтобы сбить темп, что-то сделать, чтобы перестать получать удары. В итоге насколько смогла, настолько и фехтовала. И это наша надежная команда, которая точно должна была быть в медалях, я уже не говорю про все остальные".

"Главная цель достигнута"

По словам главы Федерации фехтования России, главная задача была "поехать, выступить и вернуться". "Если брать женскую шпагу, которая билась с сильнейшей командой мира, я вижу ценность этой медали. А те, кто проиграли Корее, Украине, Казахстану, еще кому-то - это же точно не мировые лидеры, и это просто неприемлемо. Можно было закончить чемпионат на хорошей ноте, с медалью любого достоинства. Мало кто верил, что наша доблестная команда с тремя такими титулованными спортсменками и молодой и перспективной, по юниорам титулованной Михайловой, не попадут в восьмерку. Это, конечно, очень не приятно. Но жизнь есть жизнь, надеюсь, что все вернутся в целости и сохранности с чемпионата мира. Самая главная задача была поехать, чтобы все было без каких-то инцидентов, эксцессов. Выступить и вернуться. В принципе эта цель была достигнута, взяли три медали - тоже неплохо, но могли взять чуть больше", - отметил Мамедов.

"И, конечно, слова благодарности Международной федерации фехтования за то, что допустили, пока поэтапно, не всех - тех, кого могли. И благодарность стране-организатору, которая создала все условия для безопасности наших спортсменов", - добавил он.