Тренер назвал базу клуба шестизвездочной

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Главный тренер турецкого "Серик Беледиеспор" Сергей Юран будет жить на базе клуба во время работы в команде. Об этом Юран рассказал в интервью ТАСС.

Юран возглавил клуб второго по силе дивизиона чемпионата Турции "Серик Беледиеспор" 1 июля.

"Клуб дал мне выбор: дом, квартира или гостиница. Но у нас великолепная база, можно сказать, шестизвездочная, сейчас заканчивается ремонт, - сказал Юран. - Мы были там на сборах, прямо на берегу моря, а я вообще люблю всегда жить на базе, если она соответствует. Там всегда можно посмотреть игру в кинозале, соперника, плюс 50 м от моря. Я принял решение остановиться на базе. Базу переделали, выполнили мои пожелания по тренажерному залу, столовой, конференц-залу. Многое было сломано, но все быстро делают, можно сказать, в три смены работают".

"В этом плане благодарен турецкому руководству, что помогают, хорошо общаемся, видят тренировочный процесс. Это касается и футболистов, которых я просматриваю, никаких препятствий нет, все в гармонии. Работа выстроена, все занимаются своим делом. В целом с адаптацией проблем не испытываю, будет машина, также и переводчик ходит со мной. Так что буду на базе жить во время сезона, там все есть для работы. Есть отпуск, а есть работа, которая заключается в том, чтобы ты практически 24 на 7 был бы в работе, делал результат", - добавил Юран.