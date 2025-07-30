Российская команда победила в смешанной комбинированной эстафете 4x100 м

СИНГАПУР, 30 июля. /ТАСС/. Российский пловец Мирон Лифинцев был готов творить историю в эстафете на чемпионате мира. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Российская команда, в составе которой выступили Дарья Трофимова, Дарья Клепикова, Кирилл Пригода и Лифинцев, победила в смешанной комбинированной эстафете 4x100 м.

"Я сказал Кириллу [Пригоде], что мы готовы сегодня делать историю. Я не соврал. Когда Кирилл проплыл, я понял, что мы проплывем быстро и что все готовы. Так и оказалось. Перед стартом мы все отбили друг другу кулачки, все смирно встали с кислыми минами и пошли делать свое дело", - сказал Лифинцев.

Чемпионат мира завершится 3 августа. Российские спортсмены выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе.