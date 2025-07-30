В составе команды выступали Дарья Трофимова, Дарья Клепикова, Кирилл Пригода и Мирон Лифинцев

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Победа россиян в смешанной комбинированной эстафете на дистанции 4x100 м на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре является космическим результатом, который сбросит с российских спортсменов психологический груз. Такое мнение ТАСС высказала серебряный призер Олимпиады 2012 года, чемпионка мира 2011 года по плаванию Анастасия Фесикова.

Ранее в среду россияне Дарья Трофимова, Дарья Клепикова, Кирилл Пригода и Мирон Лифинцев стали победителями смешанной комбинированной эстафеты с рекордом чемпионатов мира. Также Пригода завоевал серебро на дистанции 50 м брассом.

"Мы все очень ждали этой победы, потому что наши спортсмены самые лучшие и самые сильные. Да, в личных видах им не удалось завоевать золотые награды, но сегодня, что Кирилл, что Мирон, показали свои лучшие результаты на 100 метрах. К сожалению, никто не отменял волнение, особенно, когда ты плывешь один. Когда ты плывешь за команду, то результаты очень часто бывают космические. Сегодня именно такое и случилось, ребята показали космический результат и доказали свою силу", - сказала Фесикова.

"Серебро Кирилла тоже можно назвать большим достижением, он специалист на 100 и 200 метров, 50 метров у него не так идет, и серебро доказывает, что Кирилл в прекрасной форме и прекрасно готов. Ребята приехали в Сингапур не просто участвовать, сегодня только экватор турнира, ребята после этой победы скинут психологический груз с себя, увидят, что все реально, что мы можем выигрывать. Я уверена, что остальные члены команды подхватят их победный запал. И наши результаты пойдут только в гору", - добавила она.

Российские спортсмены занимают пятое место в медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта за четыре дня до конца турнира. Спортсмены завоевали четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые награды.