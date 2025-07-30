Чемпион мира по плаванию Лифинцев не считает себя популярным

По словам спортсмена, его не узнают на улице

СИНГАПУР, 30 июля. /ТАСС/. Российский пловец Мирон Лифинцев не считает себя популярным человеком, несмотря на громкий успех на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште. Об этом он рассказал журналистам после победы в смешанной эстафете на чемпионате мира в Сингапуре.

Лифинцев в декабре в Будапеште завоевал пять золотых медалей.

"Эта была мимолетная популярность, - сказал пловец. - Я хоть и старался, но в этом деле я полный новичок - я ничего не умею в плане медийности. До сих пор меня никто не знает".

"Если прохожего попросить назвать пловца, то меня вряд ли кто-то назовет. На улице не узнают. Зато в бассейне довольно много взглядов ловишь на себе", - добавил 19-летний спортсмен.

Лифинцев по ряду опросов был признан лучшим российским спортсменом 2024 года.