Спортсменка погибла, попав под камнепад в горах в Пакистане

БЕРЛИН, 30 июля. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону немка Лаура Дальмайер, погибшая в результате камнепада в горах в Пакистане, в своем завещании просила оставить ее тело в горах в случае гибели. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на семью спортсменки.

О гибели Дальмайер стало известно в среду.

Операция по спасению Дальмайер продолжалась с 29 июля. 31-летняя спортсменка попала под камнепад 28 июля в горах Каракорум при восхождении на Пик Лайла на высоте около 5,7 тыс. м. Ее партнерша вызвала экстренные службы, однако из-за труднодоступности района спасательный вертолет достиг места лишь во вторник утром. Спасатели не могли добраться до Дальмайер из-за угрозы нового камнепада.

Дальмайер на Играх 2018 года в Пхёнчхане победила в спринте и гонке преследования, а также стала третьей в индивидуальной гонке. Она становилась семикратной чемпионкой мира, обладательницей Большого хрустального глобуса 2017 года.