На спортсмена из Узбекистана наложено временное отстранение

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Допинг-проба боксера Лазизбека Муллажонова из Узбекистана, ставшего победителем Олимпийских игр 2024 года в Париже, дала положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Проба была взята во внесоревновательный период 11 июня 2025 года. Отмечается, что спортсмена уведомили о результате пробы, он имеет право запросить анализ пробы "Б". На Муллажонова наложено временное отстранение.

Муллажонову 26 лет, на Играх в Париже он стал победителем в весовой категории до 92 кг. Также он является чемпионом Азии 2022 года в категории свыше 92 кг.