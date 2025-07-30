Футболист Файзуллаев перешел из ЦСКА в турецкий "Истанбул Башакшехир"

По данным СМИ, сумма трансфера составила €7 млн

СТАМБУЛ, 30 июля. /ТАСС/. Узбекистанский полузащитник Аббосбек Файзуллаев покинул московский футбольный клуб ЦСКА и подписал контракт с турецким "Истанбул Башакшехир". Об этом сообщает пресс-служба стамбульского клуба.

Соглашение рассчитано на пять лет. Как ранее сообщал журналист Осман Алтунтерим на своей странице в соцсети X, сумма трансфера составила €7 млн.

Файзуллаеву 21 год, он выступал за ЦСКА с 2023 года. В составе армейцев он провел 72 матча, забил восемь голов и отдал 22 голевые передачи. В составе красно-синих полузащитник стал обладателем Кубка и Суперкубка России и бронзовым призером чемпионата страны.