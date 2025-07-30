30 июля, 19:40
Чемпионат мира по фехтованию

Несмотря на пикеты. Российские фехтовальщики завоевали три награды на чемпионате мира

Яна Егорян. Валерия Калугина/ ТАСС
Яна Егорян
© Валерия Калугина/ ТАСС
На счету россиян золота и две серебряные медали

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Сборная России по фехтованию выиграла три награды - золотую и две серебряные - на чемпионате мира в Тбилиси, который завершился в среду. Результат (пятое место в неофициальном общекомандном зачете) стоит признать положительным, учитывая, что впервые с 2019 года в условиях наложенных на российский спорт санкций на турнир были допущены все сильнейшие из отечественной команды.

После начала СВО россияне участвовали в чемпионате мира и в 2023 году, но без лидеров и в усеченном составе. Тогда в Милане выступили семь россиян, и соревнования ожидаемо запомнились скандалом. Саблистка Анна Смирнова по сетке встретилась с олимпийской чемпионкой с Украины Ольгой Харлан. Та одержала победу, но нарушила прописанное в регламенте правило, отказавшись пожать руку и вместо этого выставив саблю.

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Смирнова почти час прождала, когда соперница вернется, но потом и она покинула дорожку. Украинка не была наказана, а Международная федерация фехтования (FIE) отклонила протест, поданный российской стороной. Позже Харлан дисквалифицировали.

После Олимпиады FIE смягчила правила допуска на крупные турниры, а российская сторона, в отличие от прошлого года, уже была не столь категорична в вопросе участия в соревнованиях в нейтральном статусе. Исполком FIE одобрил получение нейтрального статуса лидерами сборной России, приняв позицию Федерации фехтования России (ФФР) о том, что спортсмены, представляющие ЦСКА, являются членами Международного совета военного спорта, признанного Международным олимпийским комитетом. Членство этого совета необходимо для участия во Всемирных военных играх, которые проходят среди военнослужащих. Вошедшие в состав сборной лидеры команды саблисты Софья Великая, Яна Егорян, Ольга Никитина и Камиль Ибрагимов представляют ЦСКА.

Нельзя не отметить, что свое влияние на ситуацию оказал и Алишер Усманов: по итогам выборов он снова возглавил FIE, пускай потом и приостановил собственные полномочия. Возвращению сильнейших россиян пытались воспрепятствовать: та же Харлан опубликовала письмо, в котором написала о несогласии с критериями допуска и призвала действующих и бывших спортсменов его подписать. Сообщалось, что это письмо подписали более 440 спортсменов из 40 стран, 338 из которых - действующие.

О проблемах Никитиной

Удивило то, что в состав попала 40-летняя Великая, на счету которой восемь побед на чемпионатах мира и две золотые медали Олимпиад (в командном турнире). Турнир в Тбилиси для нее стал неудачным: она проиграла во втором раунде личных соревнований, а в командных не сумела помочь в 1/8 финала с китаянками, выступая вместе с Егорян, Никитиной и чемпионкой мира среди юниоров Александрой Михайловой. Великая, Егорян, Никитина и дочь бывшего президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова София принимали участие в чемпионате мира 2019 года. Позднякова не выступила на нынешнем чемпионате мира, взяв перерыв на сезон для восстановления.

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"Как выступили саблистки в команде, это кошмар. У них особой конкуренции в мире нет, пять человек между собой крутились. Ни злости, ничего. В личных соревнованиях в тройку попадают, а в командах их в последнее время Никитина выручала на чемпионатах мира. Остальным же нашим красавицам надо становиться зверями, на них бросаются как на врагов народа. Я всегда говорила, что спорт - это война без крови, поэтому на дорожке надо относиться к сопернику со всей ненавистью", - прокомментировала ТАСС итоги выступления фехтовальщиц в командном женском турнире по сабе трехкратная олимпийская чемпионка Галина Горохова.

Свое мнение о проблемах той же Никитиной на чемпионате мира в беседе с ТАСС высказал президент ФФР Ильгар Мамедов. "Никто не увидел, что у Никитиной проблемы? Видели, все эти годы видели: когда Никитина при 44:40 идет на турнире в Минске, а потом проигрывает. И это беда, что она проигрывает на турнире, где нет напряжения, давления. Это о чем говорит? Что Никитина находится в состоянии, из которого ее нужно вытаскивать, но никто этого не делает. Если Никитина едет на чемпионат мира, ведет 12:6, получает семь безответных ударов, ни на секунду никто не подумал - ни сама Никитина, ни тренер, ни личный тренер, чтобы сбить темп, что-то сделать, чтобы перестать получать удары. В итоге насколько смогла, настолько и фехтовала. И это наша надежная команда, которая точно должна была быть в медалях, я уже не говорю про все остальные", - сказал он.

Отправил египтянина в больницу

Единственное золото россиянам в Тбилиси принесла Егорян. Она выигрывала в личном турнире золото Олимпиады 2016 года, обыграв тогда в финале Великую, но ни разу не становилась чемпионкой в этом виде программы на мировых первенствах. В 2020 году Егорян приостановила карьеру, сосредоточившись на семье, а через год захотела вернуться. Спустя два года после решения о возвращении Егорян выиграла чемпионат России.

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В Тбилиси у нее были проблемы на старте турнира, когда она проигрывала 4:10 венгерке, но затем победила. В финале против Зузанны Цеслар из Польши Егорян вела 7:0, позволила той выровнять ситуацию, но все же выиграла - 15:11. "Егорян - злая девчонка. Она выиграла, потому что у нее есть злость, она кричит, делает все, что может", - объяснила Горохова победу Егорян.

Вторую награду в личном турнире у россиян выиграл рапирист Кирилл Бородачев - серебряную. На чемпионате мира 2019 года спортсмен ЦСКА числился запасным, а с тех пор состав команды рапиристов обновился кардинально. Бородачев и стал новым лидером в отсутствие олимпийских чемпионов в команде Алексея Черемисинова и Тимура Сафина, в Грузии он выступал вместе с братом Антоном. В финале Кирилла, выигрывавшего серебро Игр в Токио в командном турнире, остановил представитель Гонконга Райан Чой (9:15).

Бородачев мог и не попасть в полуфинал, лишь с разницей в один укол выиграв в 1/4 финала у египтянина Мохамеда Хамзы. Его два раза наказали красной картой и штрафным уколом. Сам россиянин предполагал, что его египетский соперник хитрил, и только потом узнал, что того госпитализировали.

Инциденты вокруг сборной России

Еще одна награда была завоевана в командном турнире шпажисток. В отличие от 2019 года, россияне привезли ожидаемо новую команду в составе Яны Бекмурзовой, Кристины Ясинской, Айзанат Муртазаевой и Милены Бавуге Хабиманы. В финале российские шпажистки проиграли француженкам со счетом 32:41.

"Я написал тренерам, что если их спортсмены не пересмотрят свой подход к новому сезону, то в 2026 год будем идти с новыми людьми. Те счета, что я видел, показали, что борьбы на чемпионате и не было", - подвел итоги глава ФФР Мамедов.

Как и в 2023 году, в отношении сборной России не обошлось и без инцидентов. Во время награждения ушла с пьедестала чемпионка мира в фехтовании на рапирах украинка Влада Харькова во время совместной фотографии призеров, в которой принимал участие и Бородачев. Еще одна украинка Алина Комащук, ставшая бронзовым призером, отказалась фотографироваться на пьедестале почета с Егорян после турнира саблисток.

В ночь на 27 июля неизвестные взорвали петарды у гостиницы, где проживали российские фехтовальщики, а потом небольшая группа устроила мини-пикет у арены с провокационными плакатами. 

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Егорян, Яна КарапетовнаВеликая, Софья Александровна