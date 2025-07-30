На пути Лифинцева от арены к автобусу в гостиницу болельщицы стремились сделать со спортсменом селфи и получить автограф

СИНГАПУР, 30 июля. /ТАСС/. Российский пловец Мирон Лифинцев оказался окружен десятками поклонниц из Азии на выходе с арены чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре после победы в смешанной комбинированной эстафете 4x100 м, передает корреспондент ТАСС.

На пути Лифинцева от арены к автобусу в гостиницу болельщицы стремились сделать со спортсменом селфи и получить автограф. Из толпы доносились фразы "я люблю тебя" на английском.

"Они любят меня", - сказал российский пловец, отметив, что в социальных сетях получает много сообщений от болельщиков из Азии.

Вместе с Лифинцевым в составе команды победу одержали Дарья Трофимова, Дарья Клепикова и Кирилл Пригода. После заплыва спортсмен признался, что не считает себя популярным человеком, несмотря на громкий успех в декабре на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште, где он завоевал пять золотых медалей. "Если прохожего попросить назвать пловца, то меня вряд ли кто-то назовет. На улице не узнают", - отметил 19-летний Лифинцев.