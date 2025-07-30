Ранее агент игрока сообщил, что к защитнику проявляют интерес ряд клубов, включая "Спартак"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. "Локомотив" не ведет ни с кем из клубов переговоры об уходе защитника Ильи Самошникова, который является игроком основы. Об этом журналистам сообщил главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов.

Ранее агент игрока Алексей Бабырь сообщил "Спорт-Экспрессу", что к Самошникову проявляют интерес ряд клубов, включая "Спартак".

"Надо тут сразу пресечь моменты, клуб это нервирует. Самошников потихоньку набирает кондиции после повреждения, - сказал Галактионов. - Сегодня (в матче Фонбет - Кубка России с ЦСКА - прим. ТАСС) мы ему дали возможность начать в стартовом составе. Он является игроком "Локомотива", у него длительный контракт".

"Никаких переговоров по нему нет, Самошников является игроком основной обоймы. В клубе по нему никаких предложений нет, мы не собираемся со своими активами расставаться", - добавил он.