Новичок ЦСКА Верде попадет в заявку на матч РПЛ с "Зенитом"

В среду ЦСКА объявил об аренде 20-летнего аргентинца из "Униона"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Аргентинский полузащитник Лионель Верде должен попасть в заявку ЦСКА на матч третьего тура Мир - Российской премьер-лиги с "Зенитом". Об этом журналистам сообщил главный тренер армейцев Фабио Челестини.

В среду ЦСКА объявил об аренде 20-летнего аргентинца из "Униона" (Санта-Фе) с последующим правом выкупа.

"Это молодой игрок, ему нужно время адаптироваться, мне нужно увидеть его на тренировке. В заявке на следующий матч он должен быть", - сказал Челестини.

Матч "Зенит" - ЦСКА пройдет в Санкт-Петербурге 3 августа.