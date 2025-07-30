Биатлонистка погибла, попав под камнепад в горах в Пакистане

БЕРЛИН, 30 июля. /ТАСС/. Глава Олимпийской спортивной конфедерации Германии (DOSB, НОК) Томас Вайкерт выразил соболезнования в связи с гибелью двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер в горах Пакистана, отметив, что спортсменка навсегда останется частью сборной ФРГ. Его комментарий приводит пресс-служба DOSB.

"DOSB и весь немецкий спорт скорбят в связи с кончиной Лауры Дальмайер. Мы глубоко потрясены внезапной и слишком ранней смертью этого замечательного человека. Соболезнуем ее семье и друзьям и окажем всевозможную поддержку", - заявил Вайкерт, назвав биатлонистку примером для подражания для многих как в спорте, так и в жизни.

"Лаура навсегда останется неотъемлемой частью сборной Германии. Нам будет ее не хватать", - констатировал глава DOSB.

О гибели Дальмайер стало известно в среду. Операция по спасению спортсменки продолжалась с 29 июля. 31-летняя биатлонистка попала под камнепад 28 июля в горах Каракорум при восхождении на Пик Лайла на высоте около 5,7 тыс. м. Ее партнерша вызвала экстренные службы, однако из-за труднодоступности района спасательный вертолет достиг места лишь во вторник утром. Спасатели не могли добраться до Дальмайер из-за угрозы нового камнепада. В своем завещании Дальмайер, как указывало агентство DPA, просила оставить ее тело в горах в случае гибели.

Дальмайер на Играх 2018 года в Пхёнчхане победила в спринте и гонке преследования, а также стала третьей в индивидуальной гонке. Она становилась семикратной чемпионкой мира, обладательницей Большого хрустального глобуса 2017 года.