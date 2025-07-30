Игры пройдут в Берлине, Лондоне, Манчестере и Париже

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Шесть матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) пройдут в Европе в ближайшие три года. Об этом сообщает пресс-служба НБА.

15 января 2026 года в Берлине сыграют "Орландо" и "Мемфис", 18 января эти же команды встретятся в Лондоне. В 2027 году по одной игре пройдет в Манчестере и Париже, в 2028 году - в Берлине и Париже. Участники игр 2027 и 2028 годов станут известны позднее.

Впервые матч регулярного чемпионата НБА прошел вне США и Канады 2 ноября 1990 года в Токио. В той игре "Финикс" со счетом 119:96 обыграл "Юту". Первые игры в Европе прошли 4 и 5 марта 2011 года: "Нью-Джерси" (сейчас - "Бруклин") дважды обыграл "Торонто". В январе 2025 года в Париже прошли два матча между "Сан-Антонио" и "Индианой".