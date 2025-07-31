Они не смогли преодолеть барьер второго раунда

ОТТАВА, 31 июля. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла представительнице Германии Еве Лис в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Лис. В следующем круге она встретится с третьей ракеткой мира полькой Игой Свёнтек. В другом матче россиянка Камилла Рахимова уступила украинке Элине Свитолиной со счетом 5:7, 2:6.

Павлюченковой 34 года, она занимает 30-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки 12 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучший результат Павлюченковой на турнирах Большого шлема - выход в финал Открытого чемпионата Франции 2021 года. В том же году теннисистка стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублевым, а в составе российской команды выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Рахимовой 23 года, она занимает 62-е место в мировом рейтинге. На ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. Ранее спортсменка доходила до третьего круга Открытого чемпионата Франции (2023), Открытого чемпионата США (2021) и Уимблдона (2025).

Соревнование в Монреале проводится на покрытии "хард" и относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Победительницей двух последних турниров в Монреале является американка Джессика Пегула.