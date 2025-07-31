Алексей Батраков является воспитанником "Локомотива"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола "Локомотива" Борис Ротенберг хочет, чтобы воспитанник академии полузащитник Алексей Батраков перед отъездом в Европу выиграл Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ) в составе красно-зеленых. Об этом Ротенберг рассказал ТАСС.

20-летний Батраков является воспитанником "Локомотива", он выступает за основную команду с января 2024 года.

"Я считаю, что переход Леши в большой футбол ни в коем случае не моя работа, а работа академии и системы клуба, он с 6-7 лет был у нас в системе, - сказал Ротенберг. - Говорить о том, что это заслуга департамента, неправильно. Леша - истинный пример того, каким должен быть воспитанник. Я считаю, что Батраков - будущее российского футбола, сейчас провел три матча, забил три гола, мы гордимся его успехами, гордимся тем, что он не забывает свои корни, всегда говорит про ценности, академию, вспоминает своего первого тренера и тех людей, с которыми работал. Хочу повторить, что Алексей - продукт клуба, а не департамента".

"То, что мы показали за 2,5 года в виде восьми воспитанников в клубах РПЛ - сверхрезультат, конечно, будем стремиться еще к большему. Сейчас Алексей является лицом клуба, лицом академии, только не забывайте, что такими ребятами были братья Миранчуки, Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Баринов, просто время проходит, они становятся старше, люди забывают. Но у системы академии и департамента молодежного футбола будущее обеспечено, я лично знаю всех футболистов, есть понимание, что ребята будут играть на самом высоком уровне. Я считаю, что Леша должен стать чемпионом России в "Локомотиве", после этого готов делать следующий шаг, он имеет все качества для игры в ведущих чемпионатах Европы. Он большой молодец, меньше говорит, больше делает, но нужно спросить, какие у него планы. Нужно поднять кубок чемпионата России, отдать дань уважения клубу и академии. Леша - воспитанник, сделает все ради "Локомотива", - добавил собеседник агентства.

Ротенберг работает в департаменте развития молодежи "Локомотива" с ноября 2022 года. В среду клуб представил единую методологию департамента развития молодежного футбола.

"Моей целью было довести восемь игроков до РПЛ из академии. Следующая цель? Я надеюсь, что количество увеличится. Но планировать такие вещи невозможно, есть много факторов, которые повлияют на процесс. Но на сегодняшний день мы перевыполняем план, который есть у нас, это внутренняя история. Сейчас мы выполняем задачи от руководства. Хотим, конечно, чтобы это число было максимальным, но важно не количество, а качество", - заключил Ротенберг.