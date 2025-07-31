Данил Лысенко рассказал, что олимпийский чемпион Баршим иногда следит за его результатами

В июле российский прыгун в высоту показал лучший результат сезона в мире

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Мутаз Баршим иногда следит за результатами российского атлета Данила Лысенко. Об этом российский спортсмен рассказал ТАСС.

13 июля 28-летний Лысенко сумел установить лучший результат сезона в мире, прыгнув на 2,35 м на Кубке сильнейших спортсменов.

"К сожалению, ни с кем из иностранных атлетов не общаюсь. Единственное, пару раз Баршим мне отвечал на то, когда я выкладывал в своих соцсетях видео с победными прыжками, и он на это реагировал, отправлял смайлики, хлопающие ладошки. Общаюсь только с белорусами, виделись с Максимом Недосековым", - сказал Лысенко.

"В 2018 году, когда я выступал на международных стартах, только поздравляли друг друга с днем рождения, победами. С Баршимом я впервые прыгал на чемпионате мира 2017 года, далее Бриллиантовая лига, чемпионат мира в Бирмингеме", - отметил собеседник агентства.