На турнире среди атлетов юношеского и юниорского возраста они завоевали пять наград

МАДРИД, 31 июля. /ТАСС/. Женская команда России по тяжелой атлетике стала второй в неофициальном медальном зачете на первенстве Европы среди спортсменов юношеского возраста и до 15 лет. Первое место заняли представительницы Турции.

На счету россиянок четыре золотые и одна серебряная награды. Медали высшего достоинства завоевали Дарья Кузнецова (до 17 лет, весовая категория до 69 кг), Варвара Кузьминова, (до 17 лет, до 77 кг), Полина Павлович (до 15 лет, до 63 кг) и София Врагова (до 17 лет, свыше 77 кг). Серебро выиграла Айсылу Нигматзянова (до 15 лет, до 58 кг).

Турчанки завершили первенство Европы с четырьмя золотыми, пятью серебряными и тремя бронзовыми наградами, третье место заняли украинские спортсменки (2-2-3).

Российская женская команда на первенстве Европы выступала не в полном составе, из-за позднего получения въездных виз в Испанию была вынуждена пропустить турнир Карина Мифтахова (до 15 лет, до 40 кг).

Штангисты из России в Мадриде были вынуждены выступать в нейтральном статусе, в честь их побед поднимался лазурный флаг AIN.