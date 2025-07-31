Борис Ротенберг является заместителем генерального директора по развитию молодежного футбола "Локомотива", Роман Ротенберг входит в совет директоров московского хоккейного клуба "Динамо"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола "Локомотива" Борис Ротенберг часто спорит со своим братом, членом совета директоров московского хоккейного клуба "Динамо" Романом Ротенбергом. Об этом ТАСС рассказал Борис Ротенберг.

1 июля "Динамо" сообщило, что Роман Ротенберг стал членом совета директоров клуба. Специалист будет отвечать за развитие детско-юношеского и молодежного хоккея.

"Я своего брата очень люблю, он является для меня большим примером, очень много мне помогал в детстве, сейчас мы постоянно на связи, - сказал Борис Ротенберг. - Честно, он провел огромную работу в Петербурге, думаю, что люди оценят ее чуть-чуть попозже, сейчас принято решение, что Роман входит в совет директоров хоккейного клуба "Динамо". Я считаю, что "Динамо" сильно повезло, Роман Борисович - профессионал самой высокой категории, он умеет добиваться результата, я желаю ему всего самого наилучшего".

"Вы сравнили нас. Он сейчас также будет заниматься детско-юношеским хоккеем, я тоже занимаюсь детско-юношеским футболом. У нас сейчас будет много интересных дискуссий, хотя уже часто дискутируем. Я считаю, что спортом номер один в России является футбол, а Роман Борисович считает, что это хоккей. У нас бывают дискуссии на эту тему, но повторю, что всегда буду поддерживать своего брата, если что-то нужно от меня, он знает, что я рядом, всегда буду его тылом", - добавил Борис Ротенберг.

Роману Ротенбергу 44 года, с 2022 года он был главным тренером петербургского СКА. В сезоне-2022/23 команда дошла до полуфинала плей-офф, где уступила московскому ЦСКА. В минувшем сезоне СКА в первом раунде плей-офф со счетом 2-4 в серии уступил московскому "Динамо".