Нейтральный статус получили Мария Ананьева, Алина Гура и Виктория Гусен

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Международная федерация конного спорта (FEI) в июле присвоила нейтральный статус еще трем российским спортсменкам. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Во второй половине июля нейтральный статус получили Мария Ананьева, Алина Гура и Виктория Гусен.

Ранее в июле обладателями нейтрального статуса стали Николь Казакова, Анжелика Кузнецова, Александра Орлова, Ярослав Пушкин, Эмилия Загарина и Елена Жидкова. Всего нейтральный статус имеют 36 российских спортсменов.

18 ноября 2023 года на заседании бюро FEI, проходившем в рамках генеральной ассамблеи организации в Мехико, было принято решение о необходимости изменения мер, введенных в отношении российских спортсменов, лошадей, официальных лиц, владельцев лошадей и персонала 2 марта 2022 года. Штаб-квартире FEI было поручено разработать критерии, позволяющие отдельным российским спортсменам, лошадям, официальным лицам и т.д. возобновить участие в соревнованиях FEI в нейтральном статусе, и форму декларации.