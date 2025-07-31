Планируется, что соревнования пройдут в декабре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 июля. /ТАСС/. Первый в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре турнир по тхэквондо имени олимпийского чемпиона Максима Храмцова пройдет только с участием российских спортсменов, представителей дружественных стран на нем не будет. Об этом ТАСС сообщил Храмцов.

Храмцов учился в школе в городе Нижневартовск, является воспитанником местной спортивной школы. Ранее в Югре турниры Храмцова по тхэквондо не проводились. Как сообщал ТАСС тренер спортсмена Александр Лашпанов, соревнования планируются всероссийского уровня, в ходе них пройдет мастер-класс Храмцова. Ранее его мастер-классы прошли в Донецке, Москве и в Мали.

"Мы планируем провести турнир в декабре 2025 года. К сожалению, пригласить спортсменов из наших дружественных стран мы не сможем. Очень хотелось бы, чтобы турнир со временем стал международным - есть спортсмены, есть связи, многие готовы приехать к нам в Россию. Нашу страну любят, хотят здесь конкурировать - у нас очень сильные ребята", - сказал Храмцов.

По его словам, в Нижневартовск приедут представители многих регионов России, мероприятие поддерживают власти Югры. "Это первый турнир по тхэквондо в истории России, который будет абсолютно бесплатным. И администрация города, и наш губернатор поддержали эту идею. В рамках турнира запланировано много благотворительных историй", - пояснил спортсмен.

Ранее главный тренер сборной России Вадим Иванов сообщил ТАСС, что Храмцов взял небольшую паузу в карьере. Как сообщал агентству Лашпанов, спортсмену надо восстановиться и провести реабилитацию из-за различных травм.

Храмцову 27 лет, он является победителем Олимпийских игр в Токио, также в его в активе золотая медаль чемпионата мира (2017) и чемпионатов Европы (2018, 2021).