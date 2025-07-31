Встреча с Петром Гуменником состоится на следующей неделе

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Хореограф-постановщик Илья Авербух встретится с фигуристами Петром Гуменником и Софьей Муравьевой для доработки программ. Об этом Авербух рассказал ТАСС.

"Будем еще встречаться с ребятами для доработки программ. Буквально на следующей неделе поеду к Пете Гуменнику. Софья Муравьева также приедет в Москву. Все еще будет дорабатываться", - рассказал Авербух.

Международный союз конькобежцев (ISU) ранее допустил Гуменника к участию в отборе на Олимпийские игры 2026 года. Олимпийский квалификационный турнир пройдет с 17 по 21 сентября в Китае.