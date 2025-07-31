По словам тренера, российская сторона не понесла никаких расходов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российские биатлонисты не смогут поехать в августе на тренировочный сбор в итальянский Антхольц, причиной отказа в допуске стала политика. Такое мнение ТАСС высказал тренер сборной России Артем Истомин.

"Причина отказа итальянцев в допуске российских спортсменов на тренировочный сбор в Антхольце, считаю, политическая, - отметил Истомин. - Никаких указаний сверху у них не было, они сами так решили, хотя ранее мы получили официальное приглашение от итальянской федерации. Стадион вправе нам отказать. Мы заранее связались с ними и сказали, что хотим приехать. Они нас сразу отправили в федерацию, которая прислала нам приглашение, но в конечном итоге приняли решение отказать".

"Мы не понесли никаких расходов, авиабилеты еще не успели купить. План Б у нас был, конечно, это Армения, нам нужна была высокогорная база. Но возникли определенные трудности с получением разрешения на ввоз оружия. Поэтому в августе мы вместо Армении поедем на "Лауру" в Красную Поляну", - заключил собеседник ТАСС.

В Антхольце в феврале 2026 года пройдет олимпийский турнир по биатлону.