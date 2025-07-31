Международный кубок по пляжному футболу пройдет в Москве с 31 июля по 3 августа

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Бразильские игроки отлично адаптировались в России перед турниром по пляжному футболу. Об этом журналистам рассказал главный тренер бразильского "Коринтианса" Роджер Брунелли.

"Коринтианс" примет участие в Международном кубке по пляжному футболу, который пройдет с 31 июля по 3 августа в Москве.

"Наша подготовка была небольшой, потому что проходят у нас свои соревнования, у нас большая страна, таких соревнований много, - сказал Брунелли. - В Бразилии мы занимали высокие места, надеемся, что в России нас тоже ждет успех, повторим результаты прошлых лет. Все наши соперники очень сильные, мы постараемся выйти в финал".

"Я второй раз в Москве, город прекрасен, очень здорово организовано, ничего кроме похвалы не скажу. Бразилии нужно брать пример с Москвы как по рабочим моделям, так и по организации. Могу сравнить Москву с Сан-Паулу, там тоже проходят такие соревнования. Что касается адаптации, то наши игроки не в первый раз участвуют, они очень хорошо адаптировались, можно сказать, что стали русскими. Что касается погоды в Москве, то мы как дома ощущаем сейчас здесь, потому что погода максимально похожа на ту, что в Бразилии - сначала дождь, потом жара, к вечеру прохлада. Погода отличная, было бы проблемой, если было бы холодно, так что считаем, что играем как дома", - добавил Брунелли.

В 2025 году в турнире примут участие сборная России, московские "Строгино" и "Локомотив", белорусский ЦОР, "Коринтианс", иранский "Голсапуш", "Аль-Махмаль" из Саудовской Аравии и казахстанский клуб "Малайсары". Команды разбиты на два квартета. Согласно регламенту турнира, в финале встретятся победители групп. Команды, которые окажутся на второй строчке в своих квартетах, разыграют бронзовые медали, третьи команды групп поборются за итоговую пятую позицию на турнире, аутсайдеры квартетов встретятся в матче за седьмое место.

Международный кубок по пляжному футболу пройдет в четвертый раз, прошлым победителем стал "Коринтианс", который в финале обыграл московский "Локомотив" (6:4). Турнир был основан в 2022 году департаментом спорта Москвы. В 2022 году победителем соревнования стал московский ЦСКА, в 2023-м - "Локомотив".