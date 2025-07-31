Соревнования пройдут в Москве с 31 июля по 3 августа

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Сборная России хочет проверить игроков в матчах с сильными соперниками на международном турнире по пляжному футболу в Москве. Об этом журналистам рассказал старший тренер сборной России Михаил Лихачев.

В 2025 году в турнире примут участие сборная России, московские "Строгино" и "Локомотив", белорусский ЦОР, "Коринтианс", иранский "Голсапуш", "Аль-Махмаль" из Саудовской Аравии и казахстанский клуб "Малайсары". Команды разбиты на два квартета. Согласно регламенту турнира, в финале встретятся победители групп. Команды, которые окажутся на второй строчке, разыграют бронзовые медали, третьи команды групп поборются за итоговую пятую позицию на турнире, аутсайдеры квартетов встретятся в матче за седьмое место. Сборная России по попала в группу с клубом "Голсапуш", "Строгино" и "Коринтиансом".

"Мы полтора дня буквально вместе, собрались после большого перерыва, были небольшие сложности с комплектованием, так как не рассчитываем на игроков "Локомотива", который выступает в турнире, - сказал Лихачев. - Постараемся показать себя с лучшей стороны, главное - показать хороший футбол, ждем болельщиков, думаю, что будет интересный турнир, тем более такие отличные соперники приехали, спасибо им за это. Мы впервые примем участие в турнире. Нам пришло приглашение, за что спасибо. Мы рады, что сыграем - не так сейчас много, к сожалению, турниров у нашей сборной, каждый из них по-особенному ценен. Ожидаем настоящий праздник пляжного футбола. Могу гарантировать, что футбол будет очень высокого уровня".

"Сборная России всегда испытывает давление, в любом матче - это нормально, футболисты должны справляться. Но я бы не сказал, что можно называть сборную России таким грандом, здесь есть хорошие соперники - "Локомотив", "Коринтианс" и другие большие команды, которые ставят высокие задачи и будут стараться достичь их. Тут исключительно футбольный турнир как основная мысль. Нам нужно показать себя с лучшей стороны, посмотреть на соперников и наших игроков в таких реалиях и условиях, на что они способны. Все это создает общую картину, которую мы должны будем использовать по возвращении на международную арену для понимания, с какими футболистами двигаться дальше", - добавил Лихачев.

Международный кубок по пляжному футболу пройдет в четвертый раз, прошлым победителем стал бразильский "Коринтианс", который в финале обыграл московский "Локомотив" (6:4). Турнир был основан в 2022 году департаментом спорта Москвы. В 2022 году победителем соревнования стал московский ЦСКА, в 2023-м - "Локомотив".

Турнир завершится 3 августа, матчи пройдут на пляжном комплексе "РЖД-Арены".