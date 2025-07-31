Компания является техническим спонсором Российского футбольного союза с июня 2024 года

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Технический партнер сборной России отечественная компания Jogel учтет пожелания команды при создании нового комплекта экипировки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Компания является техническим спонсором Российского футбольного союза (РФС) с июня 2024 года, соглашение действует до 2026 года.

"Те небольшие пожелания, которые мы слышим, будут учтены при разработке следующего поколения экипировки", - сообщили в пресс-службе.

В компании отметили, что постоянно находятся в контакте со сборной России, административным и тренерским штабом, реакция на экипировку - положительная.