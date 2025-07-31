Встреча завершилась со счетом 2:0

КАЗАНЬ, 31 июля. /ТАСС/. Казанский "Рубин" со счетом 2:0 одержал победу над "Оренбургом" в домашнем матче первого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России. Встреча прошла на "Ак Барс - Арене".

Забитыми мячами отметились Мирлинд Даку (30-я минута, пенальти) и Олег Иванов (90+3).

Матч между "Рубином" и "Оренбургом" стал последним в программе первого тура "пути РПЛ". Встречи второго тура пройдут с 12 по 14 августа.

"Рубин" и "Оренбург" выступают в группе A. Ранее в этом квартете "Зенит" в гостях переиграл грозненский "Ахмат" (2:1). В следующем туре "Зенит" примет "Рубин" 12 августа, "Оренбург" на следующий день сыграет дома против "Ахмата".

На групповом этапе "пути РПЛ" команды проведут по шесть матчей в два круга, две лучшие команды выйдут в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжит выступление в "пути регионов". Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе со столичным "Локомотивом" делит рекорд по числу побед в турнире (9).