Бронзу завоевал Семен Караваев

МАДРИД, 31 июля. /ТАСС/. Россиянин Матвей Климов стал победителем чемпионата Европы по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 15 и до 17 лет. Турнир проходил в Мадриде.

Климов, выступавший в весовой категории свыше 88 кг среди юношей до 15 лет, показал результат 291 кг (132 кг в рывке + 159 кг в толчке). В тройку призеров вошли белорус Семен Макаров (287 кг; 131 кг + 156 кг) и представитель Турции Мете Муку (269 кг; 117 кг + 152 кг).

Ранее в последний соревновательный день бронзовым призером среди юношей до 17 лет стал россиянин Семен Караваев, выступавший в весовой категории до 94 кг.

Штангисты из России в Мадриде были вынуждены выступать в нейтральном статусе, в честь их побед поднимался лазурный флаг AIN.