Российские штангисты заняли второе место в медальном зачете на юношеском чемпионате Европы

На счету россиян 6 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей

МАДРИД, 31 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены заняли второе место в медальном зачете чемпионата Европы по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 15 и до 17 лет, завоевав 14 медалей - 6 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых. Турнир проходил в Мадриде.

Победителями турнира среди россиян стали Матвей Климов (до 15 лет, весовая категория свыше 88 кг) и Арсений Курочкин (до 17 лет, до 71 кг), серебряные медали на счету Сергея Луканина (до 17 лет, до 71 кг) и Александра Багаева (до 17 лет, до 94 кг), бронзовые награды завоевали Бейбулат Назиров (до 15 лет, до 65 кг), Евгений Бутузов (до 17 лет, до 60 кг), Сергей Плотников (до 17 лет, до 65 кг), Андрей Солопий (до 17 лет, до 88 кг) и Семен Караваев (до 17 лет, свыше 94 кг).

На счету россиянок четыре золотые и одна серебряная награды. Медали высшего достоинства завоевали Дарья Кузнецова (до 17 лет, до 69 кг), Варвара Кузьминова, (до 17 лет, до 77 кг), Полина Павлович (до 15 лет, до 63 кг) и София Врагова (до 17 лет, свыше 77 кг). Серебряную медаль выиграла Айсылу Нигматзянова (до 15 лет, до 58 кг).

Российские спортсмены в медальном зачете уступили только соперникам из Турции (7-8-7). Тройку лидеров замкнули украинцы (4-2-3).

Штангисты из России в Мадриде были вынуждены выступать в нейтральном статусе, в честь их побед поднимался лазурный флаг AIN. Российская команда выступала на турнире в неполном составе, из-за позднего получения въездных виз в Испанию соревнования пропустили Степан Федоров, Самир Ачмиз, Расул Шираев и Карина Мифтахова.