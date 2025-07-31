Россиянка проиграла американке Маккартни Кесслер

ОТТАВА, 31 июля. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева проиграла американке Маккартни Кесслер в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Кесслер (28-й номер посева). Андреева была посеяна на турнире под 4-м номером. Во втором сете при счете 1:4 Андреева взяла медицинский перерыв из-за проблем с ногой, перед этим теннисистка упала на корт после проигранного розыгрыша. В четвертом круге Кесслер сыграет против украинки Марты Костюк (24).

Андреевой 18 лет, она занимает пятое место в рейтинге WTA, на ее счету 3 победы на турнирах под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами в парном разряде.

Кесслер 26 лет, она располагается на 32-й позиции мирового рейтинга. В ее активе 3 титула WTA, 2 из которых американка завоевала в текущем сезоне. На турнирах Большого шлема теннисистка лишь раз дошла до второго круга - на Открытом чемпионате Австралии в 2024 году.

Соревнование в Монреале проводится на покрытии "хард" и относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Турнир завершится 7 августа. Его действующей победительницей является американка Джессика Пегула.