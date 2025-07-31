В первом матче болельщики украинской команды оскорбляли игроков "Партизана"

БЕЛГРАД, 31 июля. /ТАСС/. Организаторы запретили футболистам украинской "Александрии" выйти на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций против сербского "Партизана" с флагом страны. Об этом сообщила пресс-служба "Александрии".

Ответная игра проходит в Белграде. По итогам первого тайма "Партизан" обыгрывает соперника со счетом 3:0.

25 июля "Партизан" на выезде обыграл "Александрию" со счетом 2:0. Встреча прошла в Польше. После первого гола в ворота "Александрии" болельщики украинской команды оскорбляли игроков "Партизана". Также звучали оскорбления в адрес московского ЦСКА. "Партизан" дважды подряд принимал участие в Братском кубке в Москве, где встречался с ЦСКА и "Динамо". Также футболисты украинского клуба отказались пожимать руки игрокам "Партизана" перед началом игры.