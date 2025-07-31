Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:5, 6:2 в пользу американки

ОТТАВА, 1 августа. /ТАСС/. Россиянка Вероника Кудерметова проиграла американке Коко Гауфф в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:5, 6:2 в пользу Гауфф, выступающей на турнире под 1-м номером посева. Кудерметова не имела номера посева. В четвертом круге Гауфф сыграет с победительницей матча между Марией Боузковой из Чехии и канадкой Викторией Мбоко, которые также не получили номеров посева на проходящем соревновании.

Кудерметовой 28 лет, она занимает 42-е место в рейтинге WTA. Россиянка выиграла два титула под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году она дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, показав лучший результат на турнирах Большого шлема. В составе сборной России теннисистка стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (2021). В паре Кудерметова выиграла восемь титулов, включая победу на Итоговом турнире WTA.

Гауфф 21 год, она занимает 2-е место в мировом рейтинге. На ее счету 10 титулов WTA. Американка выиграла два турнира Большого шлема в одиночном разряде: Открытый чемпионат США (2023) и Открытый чемпионат Франции (2025).

Соревнование в Монреале проводится на покрытии "хард" и относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Турнир завершится 7 августа. Его действующей победительницей является американка Джессика Пегула. —0—шшп/ту

ТАСС, 1 августа.