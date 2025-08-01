Прыгуну в высоту Лысенко не хватает эмоций из-за отсутствия международных стартов

С 2022 года российские атлеты не выступают на международных соревнованиях

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Обладателю лучшего результата сезона в мире по прыжкам в высоту Данилу Лысенко не хватает эмоций в связи с неучастием в международных соревнованиях. Об этом он рассказал ТАСС.

13 июля 28-летний Лысенко установил лучший результат сезона в мире, прыгнув на 2,35 м на Кубке сильнейших спортсменов.

"Немного эмоций не хватает от отсутствия международных стартов. Такие положительные эмоции я испытал на недавнем Кубке сильнейших спортсменов в Белоруссии. Спасибо федерации, что она нас мотивирует финансово, соревнования становятся с каждым годом все лучше и лучше, организация соревнований растет", - сказал Лысенко.

В марте 2022 года после обострения ситуации на Украине Международная ассоциация легкоатлетических федераций наложила запрет российским и белорусским атлетам на участие во всех крупных международных стартах, включая чемпионаты мира, Европы и Олимпийские игры.